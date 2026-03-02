Agência Portuguesa do Ambiente acompanha situação de segurança nuclear na região

Enquanto autoridade competente para a segurança nuclear e a proteção radiológica e face às preocupações manifestadas pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) quanto à proteção das instalações nucleares no Médio Oriente, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disse acompanhar "a evolução da situação através dos mecanismos internacionais de cooperação nestas matérias".

Em comunicado, a agência lembrou que mantém operacionais mecanismos permanentes de vigilância, designadamente a Rede de Alerta de Radioatividade no Ambiente (RADNET), assegurando a monitorização contínua dos níveis de radioatividade no território nacional.

Esta rede consiste no sistema nacional de monitorização e alerta radiológico, que e é constituído por um conjunto de estações automáticas distribuídas pelo território nacional, que efetuam medições contínuas de modo que possam ser detetadas situações de aumento anormal de radioatividade no ambiente.

"Esta rede está operacional e é acompanhada de forma permanente" e permite a "deteção precoce de eventuais alterações radiológicas, assegurando a vigilância permanente do território nacional e apoiando a avaliação rápida de situações com potencial impacto radiológico, independentemente da sua origem, nacional ou internacional", assegurou a APA.

A agência nacional acrescentou que acompanha também os mecanismos de notificação e alerta precoce da União Europeia e da Agência Internacional de Energia Atómica, em linha com "as boas práticas europeias e internacionais".