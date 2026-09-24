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Agente de Inteligência Artificial violou site do Governo australiano
O primeiro-ministro da Austrália revelou que o programa desenvolvido pela empresa OpenAI se "infiltrou" num portal de estatísticas que continha dados privados do sistema público de saúde do país. Anthony Albanese acrescentou que "outros três sistemas podem ter sido afetados", mas não deu detalhes. A Austrália criou uma equipa para averiguar se houve violação da lei.
O grupo vai ainda analisar "se o regime jurídico vigente é adequado para um mundo que conta com capacidades emergentes de IA", anunciou o vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, aos jornalistas em Sydney.
Esta task force vai avaliar também os mecanismos de partilha de informações com as empresas de IA e outros países da Commonwealth.
Foto: Growtika - Unsplash
O próprio primeiro-ministro da Austrália denunciou a situação, na quarta-feira, à margem da assembleia-geral da ONU, em Nova Iorque.
A OpenAI admite que "os nossos modelos realizaram ações que não pretendíamos", mas assegura que não registo de acesso a dados de pacientes. No entanto, o líder do governo australiano classifica esta violação como inaceitável.
Anthony Albanese disse ao CEO da OpenAI, Sam Altman, que a empresa demorou "demasiado tempo" a informar Camberra sobre a invasão.
Foto: Primeiro-ministro australiano | Reuters
A invasão ocorreu em junho, a OpenAI só teve conhecimento do facto em agosto. A empresa notificou o governo por correio eletrónico a 10 de setembro. Em resposta ao incidente, a Austrália iniciou uma análise rápida para verificar se a legislação atual no país é suficiente para lidar com a Inteligência Artificial.
Este é um dos primeiros casos conhecidos no mundo de intrusão num site governamental levada a cabo por IA.
O episódio ocorre numa altura em que os líderes mundiais e as próprias empresas de Inteligência Artificial pedem regulamentação.
Teme-se que o desenvolvimento do setor esteja a avançar de forma descontrolada.
Foto: Reuters (arquivo)
Um especialista em cibersegurança disse à BBC que a falha de segurança deveria servir de alerta para todo o mundo.
A IA tem sido um dos temas dominantes na assembleia-geral da ONU desta semana, em Nova Iorque.
Esta semana 20 nações, incluindo a Austrália e o Canadá, assinaram uma declaração conjunta a defender melhores normas de segurança e a criação de um organismo regulador internacional.
No entanto, os EUA e a China, que discutem a supremacia na área da IA, são os obstáculos a uma regulamentação mais rigorosa da Inteligência Artificial.