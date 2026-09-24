Agente de Inteligência Artificial violou site do Governo australiano

O grupo vai ainda analisar "se o regime jurídico vigente é adequado para um mundo que conta com capacidades emergentes de IA", anunciou o vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, aos jornalistas em Sydney.



Esta task force vai avaliar também os mecanismos de partilha de informações com as empresas de IA e outros países da Commonwealth.





Foto: Growtika - Unsplash





O próprio primeiro-ministro da Austrália denunciou a situação, na quarta-feira, à margem da assembleia-geral da ONU, em Nova Iorque.



A OpenAI admite que "os nossos modelos realizaram ações que não pretendíamos", mas assegura que não registo de acesso a dados de pacientes. No entanto, o líder do governo australiano classifica esta violação como inaceitável.

Anthony Albanese disse ao CEO da OpenAI, Sam Altman, que a empresa demorou "demasiado tempo" a informar Camberra sobre a invasão.



Foto: Primeiro-ministro australiano | Reuters





A invasão ocorreu em junho, a OpenAI só teve conhecimento do facto em agosto. A empresa notificou o governo por correio eletrónico a 10 de setembro. Em resposta ao incidente, a Austrália iniciou uma análise rápida para verificar se a legislação atual no país é suficiente para lidar com a Inteligência Artificial.

Este é um dos primeiros casos conhecidos no mundo de intrusão num site governamental levada a cabo por IA.





O episódio ocorre numa altura em que os líderes mundiais e as próprias empresas de Inteligência Artificial pedem regulamentação.





Teme-se que o desenvolvimento do setor esteja a avançar de forma descontrolada.



Foto: Reuters (arquivo)



Um especialista em cibersegurança disse à BBC que a falha de segurança deveria servir de alerta para todo o mundo.





A IA tem sido um dos temas dominantes na assembleia-geral da ONU desta semana, em Nova Iorque.



Esta semana 20 nações, incluindo a Austrália e o Canadá, assinaram uma declaração conjunta a defender melhores normas de segurança e a criação de um organismo regulador internacional.



No entanto, os EUA e a China, que discutem a supremacia na área da IA, são os obstáculos a uma regulamentação mais rigorosa da Inteligência Artificial.