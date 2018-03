Agente nervoso foi a arma usada para tentar eliminar espião russo

RTP07 Mar, 2018, 18:38 / atualizado em 07 Mar, 2018, 18:40 | Mundo

De acordo com as indicações da polícia britânica de contraterrorismo, não haverá já grandes dúvidas das autoridades britânicas de que o agente russo foi alvo de tentativa de envenenamento, tendo para isso sido utilizado um agente nervoso. Sergei Skripal e a filha permanecem internados num hospital de Salisbury, estando a ser tratados com base neste diagnóstico.



“Tendo estabelecido que a causa para os sintomas apresentados é um agente nervoso, o que nos levou a tratar o caso como tentativa de homicídio, posso igualmente afirmar que acreditamos que estas duas pessoas eram um alvo específico dessa acção”, declarou aos jornalistas o chefe da Unidade de Contraterrorismo da Polícia, vice-comissário Mark Rowley.



O antigo agente secreto russo e a sua filha foram encontrados inconscientes por um agente da polícia frente a um centro comercial da cidade de Salisbury. O polícia que primeiro os assistiu no local terá também sido contaminado com a substância e está neste momento internado em estado crítico.



As autoridades britânicas não descartam o envolvimento do Kremlin na tentativa de assassinato do antigo agente, na realidade um agente duplo que esteve preso vários anos na Rússia por alta traição – passou informações aos serviços secretos britânicos MI6 –, sendo libertado numa troca de espiões com o Ocidente em 2010 e vive no Reino Unido desde então.