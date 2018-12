Partilhar o artigo Agentes de segurança pública brasileiros denunciam homofobia no local de trabalho Imprimir o artigo Agentes de segurança pública brasileiros denunciam homofobia no local de trabalho Enviar por email o artigo Agentes de segurança pública brasileiros denunciam homofobia no local de trabalho Aumentar a fonte do artigo Agentes de segurança pública brasileiros denunciam homofobia no local de trabalho Diminuir a fonte do artigo Agentes de segurança pública brasileiros denunciam homofobia no local de trabalho Ouvir o artigo Agentes de segurança pública brasileiros denunciam homofobia no local de trabalho

Tópicos:

Amnistia, Dessa, Gay, LGBT Ti, Lésbicas Gays Bissexuais Travestis Transexuais Transgénero,