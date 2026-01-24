Agentes do ICE mataram um homem em Minneapolis

Momentos antes, o governador do Minnesota, o democrata Tim Walz, tinha denunciado "mais um tiroteio horrível por agentes federais", pedindo ao Presidente Donald Trump para acabar com a operação anti-imigração e retirar "milhares de agentes violentos" daquele estado norte-americano.

Segundo o relatório hospitalar, a que a agência Associated Press (AP) teve acesso, o homem tinha 51 anos.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, disse à AP, através de mensagens de texto, que a pessoa tinha uma arma de fogo com dois carregadores e que a situação estava "em evolução".

Agentes do ICE teriam ordenado à polícia do Minnesota que abandonasse o local, no sul da cidade, mas O`Hara recusou, segundo o jornal The Minnesota Star, citado pela agência Europa Press.

O chefe da polícia ordenou aos agentes que guardassem o local, cancelou todas as licenças e chamou todos os agentes para trabalhar, exceto os do turno da noite.

Várias testemunhas já foram levadas para a sede da administração estadual.

Agentes do Departamento de Apreensão Criminal do Minnesota já estavam a caminho do local do incidente.

Um vídeo não confirmado que circula nas redes sociais mostra vários agentes com coletes estampados com o acrónimo "Police" a lutar para derrubar uma pessoa antes de disparar contra ela várias vezes.

Esta morte ocorre duas semanas depois de um agente do ICE ter matado a cidadã norte-americana Renee Nicole Good.

O Governo norte-americano lançou a operação anti-imigração `Metro Surge` em dezembro passado, no Minnesota, que o Presidente Donald Trump justificou sob a alegação de um aumento da criminalidade.

"Os habitantes do Minnesota querem mesmo viver numa comunidade onde há milhares de condenados por assassinos, traficantes e toxicodependentes, violadores, prisioneiros violentos libertados e fugitivos?" questionou.

As ações dos agentes, como a morte de Good ou, já esta semana, a detenção de um menino de 05 anos, provocaram indignação entre a população do estado.

Na sexta-feira, milhares de pessoas saíram às ruas de Minneapolis para denunciar abusos cometidos nas últimas semanas nas operações do ICE, enfrentando temperaturas de 23 graus negativos.