Agora no Reino Unido. Andrew Tate e o irmão formalmente acusados de violação e tráfico de seres humanos

Quem avança a notícia é a britânica Sky News, citando o Ministério Público britânico (Crown Prosecution Service).



“Podemos confirmar que autorizámos a acusação contra Andrew e Tristan Tate por crimes que contemplam violação, tráfico de seres humanos, controlo de prostituição e ofensas corporais contra três mulheres”, faz saber o MP britânico.



“A decisão no sentido de avançar com a acusação seguiram-se à receção de um ficheiro de provas da polícia de Bedfordshire”, acrescenta a Procuradoria britânica.



Entretanto, explica o MP que em 2024 um mandado de detenção europeu foi emitido contra os dois irmãos, então na Roménia, e que a justiça daquele país ordenou a sua expulsão, mas que, antes da extradição para o Reino Unido, “devem ser resolvidas as questões criminais internas na Roménia”.



Com nacionalidade britânica e norte-americana, Andreu e Tristan Tate foram detidos na Roménia em 2022, sendo nesse país acusados de participar numa rede criminosa que atraía mulheres para exploração sexual, sendo muitas delas menores.



No final de fevereiro, os irmãos deixaram a Roménia rumo aos Estados Unidos, após ter sido levantada a proibição de sair do território romeno. Nos Estados Unidos, as autoridades da Flórida abriram uma investigação criminal contra os Tate sustentando ter “tolerância zero em relação a exploração de seres humanos e violência contra as mulheres”.



Nascido nos Estados Unidos de pai americano e mãe britânica, Andrew Tate, ex-lutador profissional de kickboxing, foi banido do Instagram e TikTok por comentários misóginos. Seguido por mais de 10 milhões de pessoas na rede social X, promove teses de supremacia do homem e faz render conselhos para ajudar os homens a ficar ricos.



Individualmente, Andrew Tate foi acusado de dez crimes, incluindo violação, ofensas corporais graves, tráfico de seres humanos e controlo de prostituição com fins lucrativos. O irmão, Tristan, tem pela frente 11 acusações, incluindo violação, ofensas corporais e tráfico de seres humanos.