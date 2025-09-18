Agosto secou a Europa
Foto: Johannes Plenio - Unsplash
O mês de agosto voltou a apresentar temperaturas acima das médias registadas ao longo das várias décadas, desde que há registos meteorológicos. Metade do solo europeu ficou em situação de seca.
O combate às alterações climáticas na Europa está num impasse. Os 27 Estados da União não conseguem encontrar um acordo estável sobre as metas a atingir até 2040.
Esta quinta-feira, os ministros do Ambiente vão discutir o assunto em Bruxelas, até porque porque é preciso levar uma posição comum à próxima Cimeira do Clima das Nações Unidas, em novembro.