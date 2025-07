Agravamento climático. Ondas de extremo frio e calor atingem diferentes regiões do mundo

Massa de ar polar congela o Cone Sul da América Latina





Na Argentina, Chile e Uruguai, uma massa de ar polar proveniente da Antártida fez as temperaturas descerem muito abaixo de zero. Na Argentina, nove pessoas sem-abrigo morreram em consequência direta do frio, segundo a ONG Project 7. Buenos Aires registou -1,9ºC, o valor mais baixo em 34 anos.







O Governo argentino foi forçado a suspender o fornecimento de gás às indústrias e aos postos de combustível para garantir o abastecimento doméstico. Milhares ficaram sem eletricidade devido à procura extrema. A vaga de frio fez nevar em zonas pouco habituadas ao fenómeno, incluindo praias atlânticas argentinas e partes do deserto do Atacama, no Chile, conhecido por ser o mais seco do mundo.





No Uruguai, seis pessoas morreram de frio, levando as autoridades a declarar alerta vermelho e a recolher pessoas em situação de sem-abrigo.

Europa e Balcãs enfrentam seca extrema e calor histórico

Na Albânia, os termómetros chegaram esta quinta-feira aos 40ºC, com previsão de ausência de chuva até setembro. A seca obrigou o Governo a criar sistemas de irrigação de emergência para proteger culturas agrícolas que alimentam milhares de famílias.





Na Sérvia, a "seca extrema" está a comprometer colheitas e a baixar drasticamente os níveis dos rios e lagos, impondo restrições no consumo de água potável em várias localidades. A produção de energia hidroelétrica foi fortemente penalizada, forçando o país a gastar 60 milhões de euros na importação de eletricidade só no primeiro semestre deste ano.





No Kosovo, a falta de água obrigou ao encerramento da piscina do parque Germia, uma das maiores da Europa, privando a população de um espaço para se proteger do calor. Na Bósnia, as temperaturas atingiram hoje 41ºC, deixando ruas desertas.

Os extremos não se ficaram pelos Balcãs: durante a onda de calor da semana passada, a Espanha terá atingido um novo recorde absoluto de temperatura, com 46ºC em Granada.





Portugal registou temperaturas máximas de 46,6ºC em Mora, distrito de Évora. Segundo a Direção-Geral da Saúde, o calor intenso em Portugal causou 69 óbitos em excesso, sobretudo em pessoas idosas.

Enquanto o inverno gelado atinge temperaturas mínimas históricas, o hemisfério norte sofre o efeito oposto., com impactos severos no ambiente e na saúde pública.