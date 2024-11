Foto: Nacho Doce - Reuters

Os agricultores protestam contra a possível ratificação do Mercosul, o acordo comercial entre a União Europeia e alguns países da América do Sul, temendo a invasão dos mercados de produtos mais baratos e com regras menos restritivas na produção.



Estes homens e mulheres também mostram indignação contra o Governo de Paris. Acusam os executivos de Macron de sobretaxar a agricultura e de legislar com medidas mais duras do que as ratificadas em Bruxelas ou Estrasburgo.