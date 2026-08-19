Água mais quente para mergulhos não é boa notícia para a alimentação

O alerta surge numa investigação científica que avaliou o efeito dos combustíveis fósseis no aquecimento marinho.

Este verão algumas águas europeias registaram temperaturas 6 °C acima do normal.

Embora as águas quentes recebam pouca atenção, também provocam um aumento perigoso das temperaturas durante a noite nas regiões costeiras, uma vez que os oceanos arrefecem mais lentamente do que a terra. A alteração climática foi responsável por cerca de dois terços do excesso de calor observado.

Os investigadores afirmam que ficaram mais quentes em cerca de 2 °C as águas no Mediterrâneo, 1,4 °C no Golfo da Biscaia e na Península Ibérica, e 1,3 °C em torno da Irlanda e do Canal da Mancha.

Os impactos para a natureza, os sistemas alimentares e as comunidades costeiras alimentam novo alerta.Os investigadores da(grupo de cientistas que faz a análise rápida dos efeitos de fenómenos extremos climáticos)com simulações de modelos climáticos para avaliar o papel do aquecimento global.O estudo revela que aA “expansão maciça” das ondas de calor marinhas afetou, até agora,do Golfo da Biscaia e da, bem como 8Claire Bergin, da Universidade de, na Irlanda, e coautora do relatório, sublinha que “embora águas mais quentes para nadar possam parecer apelativas para os banhistas em países mais frios como o meu, osA análise revelou que,, a área prevista para as ondas de calor marinhasno Mediterrâneo oriental e de 80 por cento para 30 por cento na região celta.Em grande parte das águas em torno das Ilhas Britânicas,Esta análise rápida surge num momento em que a Europa se recupera de um dos verões mais quentes de que há registo.