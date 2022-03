Águas subterrâneas podem garantir o abastecimento do continente africano

Contudo, os investigadores apontam a falta de investimento como a explicação para este recurso ser mal gerido pelos países ou mesmo inexplorado.Segundo as investigações da WaterAid e do British Geological Survey (BGS), divulgadas esta segunda-feira,, afirmou ao Guardian Tim Wainwright, chefe-executivo da WaterAid UK.Intitulado “Água Subterrânea: a defesa negligenciada do mundo contra as mudanças climáticas”, o relatório concluiu que que, acrescentou Wainwright.Também o professor Alan MacDonald, da BGS, afirmou que este

“Para desbloquear o grande potencial das águas subterrâneas, precisamos do investimento certo em conhecimento para mapear as águas subterrâneas, perfurar poços sustentáveis e encontrar maneiras de manter e gerir os recursos e serviços hídricos”, continuou.



Mais investimento para recursos mais sustentáveis

Como se explica no relatório, se por um lado as águas subterrâneas na África Subsaariana são subutilizadasPor exemplo, em algumas regiões a agricultura é responsável por até 90 por cento de todo o uso de água subterrânea. E, se os poços subterrâneos secarem, as populações serão afetadas e não terão água potável suficiente para consumo. Noutras regiões, as águas subterrâneas estão naturalmente contaminadas com arsénico e flúor, o que pode causar doenças ou até mesmo morte. E tanto no sul da Ásia como em África, as águas subterrâneas são vulneráveis à poluição, seja por fertilizantes e pesticidas da agricultura intensiva, produtos químicos tóxicos de indústrias mal regulamentadas ou esgotos de saneamento mal administrado.Divulgado no mesmo dia, o Relatório Anual de Desenvolvimento da Água Mundial da ONU também se concentrou nas águas subterrâneas este ano e considerou que, lê-se no relatório das Nações Unidas. “No caso de África, segundo o principal autor e editor do relatório da ONU, as águas subterrâneas não estão a ser usadas devido à falta de investimento em equipamento e infraestruturas, instituições e profissionais especializados., escreveu Richard Connor.Mas também há o risco de sobre-exploração destas águas em regiões em que as chuvas são mais escassas e pouco frequentes e em países da Ásia, do Médio Oriente e de África observa-se o uso insustentável destes recursos naturais.Na ótica do autor, a participação pública é fundamental para a gestão adequada destes recursos, tendo a população local direitos e deveres sobre os recursos e o conhecimento para extrair e usar as águas subterrâneas de forma eficiente e sustentável., explicou Connor.