Aguiar-Branco destaca pontificado de fraternidade, paz e misericórdia

O papa Francisco morreu hoje aos 88 anos, depois de ter estado internado devido a uma pneumonia bilateral.

Em declarações à agência Lusa, José Pedro Aguiar-Branco expressou "profunda tristeza pela morte do Papa Francisco".

"O seu pontificado foi para a Igreja e para o mundo um sinal de fraternidade, paz e misericórdia. A melhor homenagem que podemos prestar é garantir que as suas palavras continuam a ser um exemplo", acrescentou o presidente da Assembleia da República.

"Às 07:35 desta manhã [06:35 em Lisboa], o bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja", anunciou hoje o Vaticano, através do cardeal Kevin Ferrell.