Ainda há cerca de 3 mil imigrantes marroquinos em Ceuta e 500 são menores

Apesar do fim dos acampamentos informais, conseguido esta semana, milhares de migrantes ainda aguardam uma solução.





Pessoas e crianças que estão a ser ajudadas por algumas associações humanitárias e que agora se alojam na periferia de Ceuta e Melilha.



Cláudia Martins - RTP Antena 1

Um cenário que os Reis de Espanha vão encontrar, esta terça-feira, numa visita a estas duas cidades autónomas espanholas. Uma visita de alto risco político e diplomático.Os habitantes destas duas localidades afirma ter sido abandonados pelas autoridades governamentais espanholas.