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Ainda há cerca de 3 mil imigrantes marroquinos em Ceuta e 500 são menores
Continua a haver marroquinos que chegaram a Ceuta numa vaga de imigração ilegal que ocorreu nos dia 30 e 31 de julho. A grande maioria já regressou a Marrocos, voluntariamente ou por imposição das autoridades, mas resistem cerca de três mil pessoas, entre as quais cerca de 500 são menores não acompanhados.
Apesar do fim dos acampamentos informais, conseguido esta semana, milhares de migrantes ainda aguardam uma solução.
Pessoas e crianças que estão a ser ajudadas por algumas associações humanitárias e que agora se alojam na periferia de Ceuta e Melilha.
Cláudia Martins - RTP Antena 1
Cláudia Martins - RTP Antena 1
Os habitantes destas duas localidades afirma ter sido abandonados pelas autoridades governamentais espanholas.