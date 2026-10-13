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Ainda há cerca de três mil imigrantes marroquinos em Ceuta e 500 são menores
Continua a haver marroquinos que chegaram a Ceuta numa vaga de imigração ilegal que ocorreu nos dia 30 e 31 de julho. A grande maioria já regressou a Marrocos, voluntariamente ou por imposição das autoridades, mas resistem cerca de três mil pessoas, das quais cerca de 500 são menores não acompanhados.
Apesar do fim dos acampamentos informais, conseguido esta semana, milhares de migrantes ainda aguardam uma solução. Pessoas e crianças que estão a ser ajudadas por algumas associações humanitárias e que agora se alojam na periferia de Ceuta e Melilla.Cláudia Martins - RTP Antena 1
Os habitantes destas duas cidades afirmam ter sido abandonados pelas autoridades governamentais espanholas.