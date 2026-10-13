Ainda há cerca de três mil imigrantes marroquinos em Ceuta e 500 são menores

Continua a haver marroquinos que chegaram a Ceuta numa vaga de imigração ilegal que ocorreu nos dia 30 e 31 de julho. A grande maioria já regressou a Marrocos, voluntariamente ou por imposição das autoridades, mas resistem cerca de três mil pessoas, das quais cerca de 500 são menores não acompanhados.