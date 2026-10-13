Ainda há cerca de três mil imigrantes marroquinos em Ceuta e 500 são menores

Ainda há cerca de três mil imigrantes marroquinos em Ceuta e 500 são menores

Continua a haver marroquinos que chegaram a Ceuta numa vaga de imigração ilegal que ocorreu nos dia 30 e 31 de julho. A grande maioria já regressou a Marrocos, voluntariamente ou por imposição das autoridades, mas resistem cerca de três mil pessoas, das quais cerca de 500 são menores não acompanhados.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: REUTERS/Marcos Moreno

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Apesar do fim dos acampamentos informais, conseguido esta semana, milhares de migrantes ainda aguardam uma solução. Pessoas e crianças que estão a ser ajudadas por algumas associações humanitárias e que agora se alojam na periferia de Ceuta e Melilla.
Cláudia Martins - RTP Antena 1

Um cenário que os reis de Espanha vão encontrar, esta terça-feira, numa visita a estas duas cidades autónomas espanholas. Uma deslocação de alto risco político e diplomático.

Os habitantes destas duas cidades afirmam ter sido abandonados pelas autoridades governamentais espanholas.



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