Ainda pode recusar. Meta quer conteúdos de utilizadores para ensinar Inteligência Artificial

Que dados estão em causa?

Sendo que já estão a ser utilizadas todas as interações que um utilizador tenha com o círculo azul que agora aparece no WhatsApp e Messenger, que indica a Meta IA, o ChatGPT da Meta.



Todas as interações feitas com esse robô de conversação já estão a “ensinar” o modelo de Inteligência Artificial da Meta.

O que fazer para rejeitar o acesso da Meta?

Se não recebeu o correio eletrónico até agora (verifique se não estará na caixa de spam) pode preencher aqui o formulário de autoexclusão

Também pode fazer um pedido de objeção no centro da privacidade do Meta, através do Instagram, Facebook ou Threads, na parte sobre "IA na Meta" ou "Meta AI", um círculo azul que aparece no canto superior direito, no Facebook.







Mensagens de WhatsApp não estão incluídas



Sendo encriptadas por defeito, as mensagens trocadas no WhatsApp não são rastreáveis nem sequer pela própria Meta.





Assim, todas as mensagens e interações que tenhamos no WhatsApp estão seguras e não vão ser acedidas, mesmo que não se tenha pedido à plataforma para recusar esta inclusão.





As exceções são, uma vez mais, as interações que o utilizador tenha com o ChatGPT da Meta.

Se recebeu uma notificação que a Meta enviou aos utilizadores europeus com um, basta preenchê-lo.