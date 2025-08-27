Air China desvia voo entre Londres e Pequim para a Sibéria devido a avaria

Na conta oficial do Weibo - uma rede social chinesa semelhante à X - a Air China declarou que o voo CA856 sofreu uma falha mecânica não especificada durante o percurso e efetuou uma aterragem alternativa de acordo com os procedimentos, após o que enviou outra aeronave para cobrir a restante viagem.

O serviço de localização de voos FlightAware mostra que o avião, um Boeing 777, aterrou no aeroporto de Nizhnevartovsk, no centro da Rússia, ao início da manhã de terça-feira.

De acordo com relatos citado pelo jornal chinês Southern Metropolis Daily, foram colocadas camas no aeródromo e distribuídas refeições aos passageiros.

Cerca de 13 horas depois, os passageiros embarcaram num novo avião e seguiram para Pequim.

A companhia aérea acrescentou que o segundo voo chegou ao aeroporto de Pequim hoje às 04:40 locais (20:40 de terça feira em Lisboa).