Air France. Pilotos suspensos após cena de pancadaria durante voo

O incidente foi reportado pelo La Tribune , da Suíça, que explicou que o problema entre piloto e co-piloto começou logo depois de o avião ter levantado voo. Os dois homens agarraram-se mutuamente depois deles ter esmurrado o outro. A tripulação teve de intervir e um dos funcionários teve de ficar nocom os dois pilotos.Este episódio de pugilato vem na sequência de uma investigação, liderada pela BEA, a agência de investigação da, que acusou alguns pilotos de terem pouco rigor no trabalho durante incidentes relacionados com segurança.O relatório da agência focou-se num episódio em dezembro de 2020, num voo que saiu de Brazzaville, na República Democrática do Congo. Após uma fuga de combustível, os pilotos decidiram criar uma nova rota para o avião, sem terem cortado alguma energia num dos motores e sem terem aterrado o avião de imediato, como pedem os protocolos de segurança. O avião acabou por aterrar no Chade, sem ter havido problemas de maior.O relatório mencionou outros três episódios entre 2017 e 2022, com a agência a acusar os pilotos de agirem em conformidade com as suas próprias análises em vez dos protocolos de segurança.Depois destas revelações, a Air France veio a público dizer que está a levantar todas as auditorias que os problemas requerem. A companhia aérea francesa declarou que vai seguir as indicações da BEA, que incluem os pilotos terem um manual de voo ainda mais restrito.A companhia aérea notou ainda que realiza vários milhares de voos todos os dias e que apenas foram reportados quatro episódios, relacionados com a segurança. O sindicato dos pilotos insistiu que a segurança é um pilar básico para todos os profissionais e defendeu as ações dos pilotos durante situações de emergência.A BEA está também a investigar um incidente que aconteceu em abril, num voo de que saiu de Nova Iorque e que teve problemas no controlo aéreo durante a aproximação a Paris.