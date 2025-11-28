Airbus anuncia recolha de 6.000 aviões A320 devido a falha no `software`

Em comunicado, a fabricante aeronáutica informou que solicitou a todas as companhias aéreas clientes que utilizam este `software` que "suspendam imediatamente os seus voos" após a análise do incidente técnico.

A empresa reconheceu que "estas recomendações causarão interrupções operacionais para os passageiros e clientes".

"Pedimos desculpa pelo incómodo causado e trabalharemos em estreita colaboração com os operadores, mantendo a segurança como a nossa prioridade absoluta e primordial", acrescentou.

O incidente ocorreu em 30 de outubro, num voo da JetBlue entre Cancún, no México, e Newark, perto de Nova Iorque, quando uma aeronave teve de realizar uma aterragem de emergência em Tampa, na Florida.

A análise do incidente "revelou que a intensa radiação solar pode corromper dados essenciais para o funcionamento dos controlos de voo", informou a empresa europeia.

Para a maioria das aeronaves, a atualização do `software` da versão anterior demorará "algumas horas".

Mas, para cerca de mil aeronaves, implicará a troca do `hardware` do computador, "o que levará semanas", revelou à agência France-Presse (AFP) fonte ligada ao processo.

O incidente envolve um dispositivo - ELAC - Elevator Aileron Computer - fabricado pela Thales.

Este fornecedor da Airbus esclareceu à AFP que não era responsável pelo problema: "A funcionalidade em causa é suportada por um `software` que não é da responsabilidade da Thales", garantiu.

A Airbus não especificou qual a empresa que concebeu e atualiza este `software`.

O incidente ocorreu durante a fase de cruzeiro quando, sobre o Golfo do México, a aeronave se inclinou subitamente para baixo sem qualquer intervenção dos pilotos.

Os pilotos iniciaram a descida e aterraram a aeronave. Os bombeiros de Tampa relataram aos meios de comunicação norte-americanos que alguns passageiros ficaram feridos.

A JetBlue, contactada pela AFP para comentar o incidente, não respondeu, enquanto a companhia aérea rival American Airlines indicou que já tinha iniciado a atualização do seu `software` de navegação depois de ter recebido hoje a notificação.

Também a rival norte-americana United Airlines afirmou que não foi afetada pelo defeito, sem adiantar mais pormenores, embora opere várias aeronaves A320.

A Iberia, parte do grupo IAG, confirmou hoje que está a trabalhar para realizar as "alterações necessárias" nas suas aeronaves A320 em segurança e garantiu que as operações de sábado não serão afetadas por esta situação.

Fontes da Iberia citadas pela agência Efe confirmaram que a Airbus notificou as companhias aéreas que operam o A320 sobre a necessidade de atualizar o `software` de parte da frota, após detetar um incidente num programa de controlo de voo provocado pela exposição à luz solar.

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) indicou em comunicado que foi informada da situação pela Airbus.

O Airbus A320, que entrou ao serviço em 1988, é a aeronave mais vendida no mundo. Em setembro, a Airbus destronou o Boeing 737, o jato de corredor único da fabricante norte-americano Boeing, cuja primeira unidade foi entregue em 1968.

No final de setembro, a Airbus tinha entregado 12.257 aviões A320 (incluindo versões de classe executiva), em comparação com 12.254 Boeing 737.