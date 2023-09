Airbus russo aterra de emergência em prado siberiano, não há registo de feridos

De acordo com a agência russa de vigilância da segurança aérea, o avião, que ligava Sochi, no Mar Negro, a Omsk, na Sibéria, aterrou por volta das 02:44 GMT (03:44 em Lisboa) numa zona de relva perto da aldeia de Kamenka, na região de Novosibirsk.

"Não houve feridos", referiu o Comité de Investigação da Federação Russa, que abriu um inquérito criminal por "violação das regras de segurança do transporte aéreo".

"As causas e as circunstâncias do incidente estão a ser apuradas", acrescentou.

As imagens divulgadas pelas equipas de salvamento do Ministério das Situações de Emergência mostram o avião no solo sem sinais aparentes de danos maiores.

Alvo de sanções ocidentais devido à invasão da Ucrânia, a Rússia está a enfrentar problemas de manutenção e de acesso a peças sobressalentes para os aviões Airbus e Boeing operados pelas companhias aéreas russas.