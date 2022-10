Ajuda à Ucrânia. Democratas e republicanos começam a questionar apoio dos Estados Unidos

Foto: Sergey Dolzhenko - EPA

Um grupo parlamentar de democratas mais à esquerda pediu a Joe Biden que negociasse diretamente com a Rússia um cessar fogo na Ucrânia. Entretanto, esses deputados deram o dito pelo não dito, mas a divisão dentro do Partido Democrata pode significar uma ruptura no apoio militar e financeiro à Ucrânia. Os republicanos já avisaram que se ganharem as eleições intercalares vão deixar de passar cheques em branco a Kiev.