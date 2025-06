Ajuda alimentar em Gaza é um massacre disfarçado, alertam Médicos sem Fronteiras

A organização humanitária denuncia a desumanização dos palestinianos e pede para que este sistema seja imediatamente desmantelado.





Uma ajuda que contrasta com mais um ataque das forças israelitas na cidade de Gaza que terá feito, esta sexta-feira, pelo menos sete mortos e 10 feridos.



A informação é avançada pela estação de televisão Al-Jazeera.



De acordo com o canal informativo a ação das tropas de Israel visou o bairro de Tuffah, no norte da Faixa de Gaza.





As forças de defesa de Israel anunciaram também hoje, que atacaram várias posições do Hezbollah, no sul do Líbano, depois de terem detetado alguma atividade na restauração de um "projeto subterrâneo" do grupo paramilitar.