Ajuda de 120 camiões distribuída em Gaza no domingo, avança Israel

🚛Over 120 trucks were collected and distributed yesterday by the UN and international organizations.



🚛An additional 180 trucks entered Gaza and are now awaiting collection and distribution, along with hundreds of others still queued for UN pickup.



More consistent collection…

“Os conflitos continuam a propagar a fome em Gaza, no Sudão e além. A fome alimenta a instabilidade e compromete a paz. Nunca devemos aceitar a fome como arma de guerra”, afirmou Guterres, numa videoconferência na Cimeira das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares (UNFSS), organizada na Etiópia.

ONU relança solução de dois Estados

A Assembleia Geral da ONU, composta por 193 membros, decidiu em setembro do ano passado que a conferência seria realizada em 2025.

Os palestinianos querem um Estado na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e na Faixa de Gaza, todos territórios conquistados por Israel na guerra de 1967 com os Estados árabes vizinhos.

O papel da ONU na questão palestiniana

Desde 1970, os Estados Unidos utilizaram o seu veto cerca de 40 vezes para proteger o seu aliado israelita. Mas, por vezes, permitem resoluções importantes.







c/ agências

O Cogat, um órgão do Ministério da Defesa israelita, afirmou que a ajuda transportada por 120 camiões foi “distribuída” no domingo pela ONU e por organizações humanitárias em Gaza, onde a desnutrição atingiu “níveis alarmantes”, segundo a ONU., escreveu na rede social X o organismo que supervisiona a entrada de ajuda humanitária em Gaza.Citado pela agência noticiosa Efe, o governo doe dos seus, numa clara tentativa de impedir que a ajuda chegasse aos centros de distribuição".Segundo o Hamas, foram feitas ainda três operações de lançamento de ajuda aérea que "não representaram mais do que o equivalente a dois camiões" e cujos mantimentos caíram em zonas consideradas de combate pelo exército israelita e inacessíveis aos civis por questões de segurança.O objetivo de Telavive é “refutar a falsa alegação de fome deliberada na Faixa de Gaza”.A pausa vai ocorrer durante o dia em Al-Mawasi, Deir al-Balah e na cidade de Gaza das 10h00 às 20h00 (hora local) até novo aviso, avançou o Exército.Rotas seguras designadas também estarão em vigor permanentemente das 6h00 às 23h00, acrescentou.Também esta segunda-feira,, numa referência, em particular, aos conflitos em curso em Gaza e no Sudão.Das 74 mortes relacionadas com a desnutrição registadas desde o início do ano, 63 ocorreram este mês, incluindo 24 crianças com menos de cinco anos, uma criança com mais de cinco anos e 38 adultos, precisou a agência da ONU.A sede das Nações Unidas recebe a partir desta segunda-feira uma conferência internacional dedicada à questão palestiniana e organizada com o objetivo de relançar a chamada “solução de dois Estados” (Palestina e Israel).O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noel Barrot, afirmou ao jornalnuma entrevista publicada no domingo que aproveitará a conferência para pressionar outros países a se juntarem à França no reconhecimento de um Estado palestino.A França pretende reconhecer um Estado palestino em setembro, na reunião anual de líderes mundiais na Assembleia Geral das Nações Unidas, disse o presidente Emmanuel Macron na passada semana.“Vamos lançar um apelo em Nova Iorque para que outros países se juntem a nós para iniciar uma dinâmica ainda mais ambiciosa e exigente que culminará a 21 de setembro”, afirmou Barrot, acrescentando que esperava que, até lá, os países árabes condenassem os militantes palestinianos do Hamas e exigissem o seu desarmamento.O conflito começou em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas matou 1.200 pessoas no sul de Israel e fez cerca de 250 reféns, de acordo com dados israelitas. Desde então, a campanha militar de Israel matou quase 60 mil palestinos, segundo as autoridades de saúde de Gaza., avançou um porta-voz do Departamento de Estado, que descreveu a reunião como “um presente para o Hamas, que continua a rejeitar as propostas de cessar-fogo aceites por Israel que levariam à libertação dos reféns e trariam calma a Gaza”.O porta-voz do Departamento de Estado acrescentou que Washington votou contra a Assembleia Geral no ano passado, que apelava à realização da conferência, e que “não apoiaria ações que comprometessem a perspetiva de uma resolução pacífica e duradoura do conflito”., para Jonathan Harounoff, porta-voz internacional da missão de Israel na ONU, a reunião “não aborda com urgência a questão de condenar o Hamas e devolver todos os reféns que ainda estão na posse do Hamas”.A ONU há muito tempo apoia a visão de dois Estados vivendo lado a lado dentro de fronteiras seguras e reconhecidas.A resolução obteve 143 votos a favor e nove contra. A votação da Assembleia Geral foi uma pesquisa global de apoio à tentativa palestina de se tornar membro pleno da ONU — uma medida que reconheceria efetivamente um Estado palestino — depois que os EUA vetaram a proposta no Conselho de Segurança da ONU várias semanas antes.Há mais de 75 anos, desde a divisão da Palestina entre um Estado judeu e outro árabe, a ONU tem um papel fundamental na história dos palestinianos, questão que voltou a ser o centro de uma conferência internacional esta semana em Nova Iorque.Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou a resolução 181 sobre a partilha da Palestina, então sob mandato britânico, e a criação de dois Estados, um judeu e outro árabe, com Jerusalém tendo um estatuto internacional. Os Estados árabes e os palestinianos opuseram-se. O movimento sionista aceitou.Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel é proclamado. Os exércitos árabes entram em guerra contra este novo Estado, que obtém uma vitória esmagadora em 1949.Em 1967, a resolução 242 do Conselho de Segurança estabelece as bases para uma paz justa e duradoura, mas introduz uma ambiguidade entre as diferentes versões linguísticas.A 13 de novembro de 1974, Yasser Arafat, líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), criada dez anos antes, profere o seu primeiro discurso na tribuna da ONU, onde aparece com um ramo de oliveira e uma pistola.O principal avanço em direção à paz não veio da ONU. Em 1993, Israel e a OLP, que proclamou em 1988 o “Estado palestino independente”, concluíram negociações secretas em Oslo e assinaram em Washington uma declaração de princípios sobre a autonomia palestina. Em 1994, Yasser Arafat regressa aos Territórios Palestinos, após 27 anos de exílio, e estabelece lá a Autoridade Palestiniana.