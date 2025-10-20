Ajuda humanitária. "Continua a faltar tudo" em Gaza

Vários hospitais necessitam de equipamentos médicos que continuam a não passar pelos pontos de entrada de ajuda.





A situação é descrita por um médico português da Organização Mundial de Saúde (OMS) em declarações à Antena 1.





A passagem de Kerem Shalom, na fronteira com o Egipto, tinha sido encerrada ontem, depois de ataques militares que chegaram a ameaçar o acordo de cessar-fogo, entre Israel e o Hamas., mas asafirmam que os veículos já podem seguir para esta passagem para inspeção antes da entrada na Faixa de Gaza.No entanto, o médico da OMS,, aOs números que foram previstos no acordo. Nunca se chegou aos 600 camiões por dia e neste momento não está a entrar qualquer veículo.A Israel chegaram esta manhã dois enviados dos Estados Unidos.Steve Witkoff e Jared Kushner estão no país para discutir com o governo de Telavive a situação no enclave palestiniano.