Mundo
Guerra no Médio Oriente
Ajuda humanitária. "Continua a faltar tudo" em Gaza
Apesar de Israel ter anunciado a reabertura de um dos pontos de entrada de ajuda humanitária em Gaza, as restrições permanecem elevadas.
Vários hospitais necessitam de equipamentos médicos que continuam a não passar pelos pontos de entrada de ajuda.
A situação é descrita por um médico português da Organização Mundial de Saúde (OMS) em declarações à Antena 1.
A entrada de camiões ficou suspensa, mas as autoridades israelitas afirmam que os veículos já podem seguir para esta passagem para inspeção antes da entrada na Faixa de Gaza.
No entanto, o médico da OMS, Nelson Olim, a situação em Gaza está semelhante ao que estava antes do cessar-fogo.
Os números que foram previstos no acordo nunca foram atingidos. Nunca se chegou aos 600 camiões por dia e neste momento não está a entrar qualquer veículo.
A Israel chegaram esta manhã dois enviados dos Estados Unidos.
Steve Witkoff e Jared Kushner estão no país para discutir com o governo de Telavive a situação no enclave palestiniano.