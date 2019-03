Partilhar o artigo Ajuda humanitária foi incendiada na fronteira por manifestante da oposição, noticiou o The New York Times Imprimir o artigo Ajuda humanitária foi incendiada na fronteira por manifestante da oposição, noticiou o The New York Times Enviar por email o artigo Ajuda humanitária foi incendiada na fronteira por manifestante da oposição, noticiou o The New York Times Aumentar a fonte do artigo Ajuda humanitária foi incendiada na fronteira por manifestante da oposição, noticiou o The New York Times Diminuir a fonte do artigo Ajuda humanitária foi incendiada na fronteira por manifestante da oposição, noticiou o The New York Times Ouvir o artigo Ajuda humanitária foi incendiada na fronteira por manifestante da oposição, noticiou o The New York Times

Tópicos:

Christoph Koettl Deborah Acosta Drew Jordan, NYT,