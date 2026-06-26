Ajuda nacional deve partir para a Venezuela nas próximas horas. Há seis mortos entre portugueses

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Ajuda nacional deve partir para a Venezuela nas próximas horas. Há seis mortos entre portugueses

Portugal vai enviar uma força operacional para a Venezuela, com 60 elementos, que deverá partir nas próximas horas. Há pelo menos seis mortos entre a comunidade portuguesa. O novo balanço feito durante a madrugada aponta para 235 mortos na sequência de dois fortes sismos. Acompanhamos aqui a situação ao minuto

RTP / Adicionar como fonte informativa

Reuters

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RTP /

Tripulações portuguesas da TAP e da Hi Fly estão de regresso a Portugal

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Quarenta tripulantes ficaram retidos em Caracas quando ocorreu o sismo. Um dos aviões preparava-se para descolar quando ocorreu o tremor de terra.

Outros tripulantes estavam num hotel que sofreu estragos. E um deles sofreu ferimentos ligeiros.

Estão todos de regresso a Portugal.
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RTP /

Rangel aponta como prioridade envio de ajuda humanitária e de emergência para a Venezuela

Aumentou para seis o número de mortos confirmados com ligações a Portugal na Venezuela, estando ainda desaparecidos 56 lusodescendentes.

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O balanço é dramático e ainda provisório. Em declarações à RTP, o Ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu que a prioridade absoluta é o envio de ajuda humanitária e de emergência.

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RTP /

Chegou a Caracas um alto responsável militar americano

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Um primeiro destacamento militar dos EUA, chefiado por um general da Marinha, chegou a Caracas esta sexta-feira para coordenar a ajuda americana às vítimas do duplo terramoto na Venezuela, anunciou o Exército norte-americano.

"O Major-General da Marinha Kevin J. Jarrard chegou hoje a Caracas, Venezuela, para supervisionar o apoio do Departamento de Guerra aos esforços de ajuda às vítimas do terramoto na Venezuela", anunciou o Comando Militar dos EUA para a América Latina e o Caribe (Southcom) em X.
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Momento-Chave
RTP /

Primeira equipa de ajuda internacional já chegou à Venezuela

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As operações de resgate seguem sem interrupções, com a primeira equipa internacional a chegar ao país. Foi a presidente interina Delcy Rodriguez quem deu a noticia nas redes sociais. Chegaram os primeiros 188 socorristas - vindos de El Salvador e trouxeram com eles ajuda humanitária - tendas de campanha, alimentos e medicamentos.
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Momento-Chave
RTP /

Novo balanço aponta para 235 mortos, seis deles entre a comunidade portuguesa

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Há também 4300 feridos e mais de 30 mil pessoas estão desaparecidas. 

O número de vítimas deverá aumentar. As próximas são decisivas para que possam ser encontradas mais vítimas nos escombros.
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Momento-Chave
RTP /

Ajuda portuguesa deve partir nas próximas horas

Portugal vai enviar uma força operacional para a Venezuela, com 60 elementos, que deverá partir nas próximas horas.

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A equipa é composta por especialistas em operações de resgate, profissionais do INEM e elementos da Unidade de Emergência e Socorro da GNR. 

Estas equipas já têm experiência em missões internacionais de resposta a catástrofes.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que Portugal também tem dinheiro disponível para ajudar a Venezuela. Paulo Rangel diz ainda que Portugal vai enviar para a Venezuela 23 toneladas de ajuda.
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