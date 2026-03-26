Ajuda ucraniana aos sauditas. Kiev e Riade assinam acordo de "proteção do espaço aéreo"

“Cheguei à Arábia Saudita. Estão agendadas reuniões importantes. Agradecemos o apoio e contamos com o apoio daqueles que estão dispostos a trabalhar connosco pela segurança”, escreveu o presidente ucraniano nas suas redes sociais.



Em vídeos e fotografias que acompanham as publicações, Zelensky surge acompanhado do vice-governador da região de Meca, o príncipe Saud bin Mishaal bin Abdulaziz.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, iniciou esta quinta-feira uma visita surpresa à Arábia Saudita, concretamente à cidade de Jeddah.De acordo com a agência, adianta a AFP, que cita uma fonte de alto nível familiarizada com o assunto.Desde o início da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro, vários países do Golfo têm sido atingidos por ataques retaliatórios de Teerão, nomeadamente com os drones Shahed, de fabrico iraniano.A Ucrânia, em guerra com a Rússia desde 2022, tem experiência a enfrentar este tipo de investidas, uma vez que Teerão tem cedido ajuda a Moscovo com o envio de armamento.Ainda antes da assinatura deste acordo,Na semana passada, durante uma visita ao Reino Unido,Desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev especializou-se no fabrico de drones e intercetores. Os sistemas de defesa ucranianos têm tido bastante eficácia a um custo muito mais reduzido que, por exemplo, o sistema de defesa antiaérea Patriot ou THAAD, projetados para intercetar mísseis balísticos, de cruzeiro e aeronaves.