EUA pedem ajuda a Kiev para combater drones iranianos

O líder ucraniano afirmou ter dado instruções "para fornecer os meios necessários e garantir a presença de especialistas ucranianos que possam assegurar a segurança necessária".





"É claro que qualquer assistência que prestarmos só será condicionada a que não enfraqueça a nossa própria defesa na Ucrânia e que sirva como um investimento nas nossas capacidades diplomáticas: ajudamos a proteger da guerra aqueles que nos ajudam — à Ucrânia — a levar a guerra a uma conclusão digna".



Há um motivo para a Ucrânia estar a disponibilizar ajuda: a própria experiência. O país tem conseguido abater mísseis e drones — especialmente os drones Shahed, de fabricação iraniana — há mais de quatro anos. Só no mês de janeiro, a Ucrânia enfrentou uma média de 143 drones do tipo Shahed por dia, intercetando 122 deles, segundo um estudo do Instituto para Ciência e Segurança Internacional.







Rússia e Ucrânia anunciaram na quinta-feira a troca de 200 prisioneiros de guerra de cada lado, o primeiro passo de uma operação mais ampla acordada durante negociações recentes em Genebra.





, disse o presidente dos Estados Unidos., acrescentou, reiterando que o líder ucraniano "não tem todas as cartas na mão".Segundo Trump, Vladimir Putin “está pronto para fechar um acordo".Desde que voltou à Casa Branca, Donald Trump tem afirmado querer ajudar nas negociações mas apontando o dedo ao líder ucraniano como principal obstáculo a uma resolução pacífica do conflito desencadeado pela invasão russa em fevereiro de 2022.Mas num contexto em que os Estados Unidos estão em conflito com o Irão,Questionado sobre esta oferta ucraniana, o presidente dos EUA disse:A troca de prisioneiros e corpos é o único resultado concreto de várias rodadas de negociações diretas entre Kiev e Moscou, organizadas desde 2025 sob pressão de Washington.Uma nova reunião trilateral era esperada esta semana, mas foi suspensa por tempo indeterminado devido à guerra no Médio Oriente.