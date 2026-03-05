Israel lança nova vaga de bombardeamentos. Irão reivindica ataque a curdos no Iraque

Forças iranianas visam grupos curdos no Iraque
- Teerão afirma ter atacado grupos curdos em território iraquiano e deixa um aviso a "separatistas" contra quaisquer formas de intervenção no conflito em curso. Os alvos, indica o regime, são grupos "opostos à revolução". Esta tomada de posição foi conhecida após terem circulado informações de que os Estados Unidos pretenderiam armar milícias curdas para proceder a incursões em solo iraniano. Terá morrido um membro de um grupo curdo iraniano exilado;
- As Forças de Defesa de Israel sinalizaram nas últimas horas o início de uma nova vaga de bombardeamentos sobre o Irão;
- Também o Irão lançou nova vaga de mísseis contra Israel às primeiras horas desta quinta-feira, o que obrigou a acionar os alarmes em diferentes regiões do Estado hebraico, incluindo Telavive;
- As Forças Armadas iranianas negam ter disparado qualquer míssil contra a Turquia, depois de o Ministério da Defesa deste país ter adiantado que um míssil iraniano foi abatido por sistemas de NATO em espaço aéreo turco. Teerão garante respeitar a soberania turca;
- O gabinete do primeiro-ministro israelita veio clamar que Israel e Estados Unidos obtiveram já "ganhos históricos" com a ofensiva contra o Irão. Um porta-voz de Benjamin Netanyahu justificou mesmo o ataque do último fim de semana com supostos "novos bunkers subterrâneos" em construção para o desenvolvimento de armas nucleares;
- O conflito no Médio Oriente já fez pelo menos 1.045 mortos desde sábado. É o balanço oficial de Teerão. Além do Irão, o Líbano também está sob ataque e o número de baixas civis já ultrapassa as 50;
- Um navio de guerra britânico com ordens para rumar a Chipre só deverá partir na próxima semana, de acordo com responsáveis ocidentais citados pela agência France-Presse. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou na passada terça-feira o destacamento do HMS Dragon, um contratorpedeiro Type 45, para "operações defensivas";
- Um bombardeamento aéreos atingiu o bastião do Hezbollah xiita libanês no sul de Beirute;
- Um submarino norte-americano torpedeou e afundou um vaso de guerra do Irão ao largo do Sri Lanka. O navio IRIS Dena acabava de cumprir uma visita amigável à Índia quando foi atingido. A marinha do Sri Lanka deu conta da recuperação de 87 corpos;
- O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abas Araghchi, avisou que os Estados Unidos vão "arrepender-se amargamente" de terem afundado no navio da República Islâmica, "uma atrocidade no mar", nas palavras de Teerão;
- O próximo líder supremo do Irão pode ser Mojtaba Khamenei. A decisão cabe a uma assembleia de peritos e ainda não foi anunciada formalmente, mas está ser confirmada por várias fontes no Irão. Mojtaba é filho de Ali Khamenei, morto nos bombardeamentos do fim de semana. Tem 56 anos e é considerado uma das figuras mais poderosas de regime, com uma postura anti-ocidental;
- Em Portugal, o Governo admite avançar com um desconto extraordinário no imposto sobre combustíveis, se o preço subir mais de dez cêntimos na próxima semana. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, no debate quinzenal de quarta-feira;
- A ministra do Ambiente e Energia assegura que Portugal tem reservas de Petróleo e de gás suficientes para três meses. Maria da Graça Carvalho destaca a autonomia do país em relação às energias renováveis e lembra que já existem mecanismos europeus que evitam que o aumento do preço do gás arraste o da eletricidade;
- Chegaram na última noite a Lisboa 122 portugueses que estavam no Dubai. Viajaram num voo comercial e confessaram estar aliviados.
"Alienou os EUA e os países árabes". Durão Barroso critica posição espanhola
Na Grande Entrevista desta quarta-feira, Durão Barroso avaliou a decisão do Governo espanhol de não permitir o uso das suas bases militares pelos EUA como um "erro grave" que afastou Madrid de Washington e irritou o mundo árabe.
“Nós, europeus, não podemos ser os únicos vegetarianos num mundo de carnívoros”, disse.
“Podemos ou não gostar da administração Trump, mas temos de pensar fora da ideologia. Eles são o nosso maior aliado”, lembrou.
Durão Barroso criticou a decisão de Espanha de não permitir o uso das suas bases militares pelos EUA para atacar o Irão, afirmando que Madrid “não ganhou nada com esta posição”. “Alienou os EUA e os países árabes e está numa posição praticamente isolada na Europa”, afirmou.
“Nós somos obviamente pelo Direito Internacional, mas não somos nós que decidimos se há ou não uma guerra dos EUA contra o Irão”, disse, afirmando que “naquilo que está no nosso controlo, devemos defender o direito internacional. Mas naquilo que está fora do nosso controlo devemos tomar a posição que melhor serve os nossos interesses”.
Já em relação a Portugal, o antigo presidente da Comissão Europeia considera que a utilização da Base das Lajes mostra que o país continua a ser visto como um “aliado credível”.
Lembrando que foi o próprio que negociou, em 1995, o atual acordo de utilização da Base das Lajes pelos EUA, Durão Barroso esclareceu que o documento diz que, “em alguns casos de guerra, os EUA têm que informar ou pedir autorização ao governo português”.
O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros disse não ter ficado surpreendido com esta nova ofensiva ao Irão, afirmando que “há muito que Israel procurava convencer os EUA a juntarem-se a eles numa ação contra Irão”.
“Desde que houve o ataque do Hamas contra Israel, Israel viu uma oportunidade de realizar o seu objetivo estratégico: a neutralização completa do Irão, porque o Irão tem como objetivo destruir o Estado de Israel”, explicou.
Durão Barroso não tem dúvidas de que o objetivo é a “neutralização completa do poderio militar do Irão”, afirmando que para Israel “esta é uma questão existencial”.
“Os EUA têm uma oportunidade para destruir este regime. Não necessariamente para o substituir por um regime democrático, mas para aniquilar as capacidades destrutivas do Irão”, disse, afirmando que a morte do líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, “foi muito significativa”.
Sanchez responde a Trump. Espanha preparada para resistir a represálias
Pedro Sanchez respondeu ao anúncio de que os Estados Unidos vão acabar com os acordos comerciais com Espanha.
Foto: Susana Vera - Reuters
Montenegro. "Não houve nenhuma informação adicional a Portugal" antes do ataque
O debate quinzenal desta quarta-feira ficou marcado pelo conflito em curso no Médio Oriente. O primeiro-ministro revelou que "antes do ataque inicial dos EUA ao Irão não houve nenhuma informação adicional a Portugal", quando questionado sobre a utilização da Base das Lajes.
Esse regime "prevê uma autorização anual de permanente, atribuída a 50 países nos quais os EUA se integram", e que obriga à comunicação do destino e das cargas das aeronaves.
Portugal "tem 24 horas para se opor" aos voos, sendo que isso "só acontecerá se algo nessa informação for suscetível de ferir alguma das disposições da lei ou dos princípios a que estamos obrigados", acrescentou.
"Não houve nenhuma informação capaz de dar o enquadramento para objetarmos às notificações que recebemos em particular dos Estados Unidos da América, nosso aliado da NATO".
Presidente, Presidente eleito e partidos foram "consultados"
"Depois do ataque, fomos efetivamente instados a autorizar, nos termos do acordo técnico que temos com os EUA, a utilização da Base das Lajes", refere Montenegro.
Esse "pedido formal para a utilização da Base das Lajes ocorreu na tarde de dia 28", mas, frisou Montenegro, "nós antecipamo-lo".
"A nossa consulta ao presidente da República, ao presidente da República eleito e aos partidos políticos com maior representatividade", ocorreu "na tarde anterior", acrescenta, lembrando que o executivo "não é alheio" às notícias.
"Depois do pedido ter sido formalizado, nós informamos todos estes intervenientes da decisão que tínhamos tomado que já tínhamos antecipado", referiu ainda o primeiro-ministro, sem revelar o que foi debatido nas relações bilaterais com cada um deles.“Relação mais próxima” com os EUA
O primeiro-ministro disse também no debate quinzenal não haver dúvidas que Portugal é mais próximo dos Estados Unidos do que do Irão.
Luís Montenegro referiu-se ao Irão como um país que “viola de forma reiterada o direito internacional e que tem em curso um programa nuclear”, enquanto os EUA são um parceiro e membro da NATO.
“Que não haja dúvidas que Portugal tem objetivamente uma relação muito mais próxima com o nosso aliado, os Estados Unidos da América”, vincou.
Montenegro respondia à questão de José Luís Carneiro, que começou a intervenção dizendo "de forma clara e inequívoca" que o PS condena a intervenção militar dos Estados Unidos e de Israel no Irão, mas também repudia o regime "teocrático" iraniano.
Na resposta, o primeiro-ministro assegurou que “o Governo português obviamente fez a sua análise e a sua interação em toda esta tripla dimensão: União Europeia, NATO, parceiros na zona do Golfo”.
A prioridade de Portugal “é a proteção e segurança dos portugueses que residem ou se encontram naquela região”, frisou Luís Montenegro.
“Portugal tem uma tradição muito saudável” de, em matérias de política externa, “ter um largo consenso” e um “respeito pelo direito internacional, pela carta das Nações Unidas, pelo papel de Portugal no mundo”, acrescentou.
“Tendo havido uma ação militar dos EUA, Portugal não acompanhou, não subscreveu e não esteve envolvido nessa ação militar. O que não quer dizer que não esteja a acompanhar desde a primeira hora”, disse ainda.
O Estado português “defende a via diplomática e negocial para garantir a paz internacional”.Uso das Lajes salvaguardou o "interesse nacional"
A autorização do uso da Base das Lajes ocorreu dentro de três "grandes critérios", explicou o primeiro-ministro.
"Serem operações de natureza defensiva ou de retaliação", "necessárias e proporcionais ao ataque visavam contrapor", e "visarem exclusivamente alvos militares", referiu.
Condições "em linha com o direito internacional e isso mesmo foi transmitido aos EUA, exatamente nestes termos", acrescentou Montenegro.
O primeiro-ministro frisou que também aqui foi defendido o "interesse nacional".
"Atuamos no respeito pelos nossos princípios de orientação de política externa, por respeito aos princípios de preservação, proteção e salvaguarda do interesse nacional", porque este "também pressupõe a nossa relação com os nossos aliados" e em esforços que vão "consubstanciar a nossa própria segurança", diz.Prioridade são operações de repatriamento
O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que a primeira prioridade do Governo é o repatriamento em curso dos portugueses que se encontram no Médio Oriente.
"A primeira prioridade, aquela que é o motivo da nossa intervenção mais imediata, é a proteção e a segurança dos portugueses que residem ou se encontram naquela região", declarou Luís Montenegro em resposta a José Luís Carneiro durante o debate quinzenal.
De acordo com o líder do executivo, perante o conflito, o Governo aumentou os esforços de contacto e de recolha de informação.
"Temos já em curso operações de repatriamento que estão, neste momento, a decorrer e que, naturalmente, têm contornos que não podem ser totalmente publicitados, precisamente por razão da segurança", disse.
Também de acordo com o primeiro-ministro, o Governo convocou uma reunião extraordinária do Gabinete Coordenador de Segurança para reforçar as medidas de segurança interna.
Primeiro voo do Dubai. Avião da Emirates já aterrou em Lisboa
Chegou a Lisboa o primeiro voo que saiu do Dubai, desde o início do ataque ao Irão.
Norte da Europa prepara planos comuns de retirada de civis em caso de conflito
Dez nações do Norte da Europa concordaram em preparar-se para possíveis evacuações transfronteiriças de civis em caso de crise ou conflito militar na região
A Alemanha e a Polónia, juntamente com outros membros da NATO, como a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Islândia e a Dinamarca, intensificaram nos últimos anos os seus planos para um possível futuro conflito armado com a Rússia.
"A experiência da Ucrânia demonstrou que as deslocações temporárias da população permitem a defesa contínua do país, protegendo simultaneamente os civis", afirmou o Ministério da Defesa sueco num comunicado que anuncia o acordo com o norte da Europa.
Milhões de pessoas fugiram da Ucrânia nos quatro anos desde a invasão russa em grande escala, em Fevereiro de 2022, a maioria procurando refúgio noutros países europeus enquanto o conflito interno persiste.
No seu comunicado, a Suécia sublinhou que, para além dos corredores de transporte e de viagem, o planeamento das evacuações transfronteiriças incluirá o acolhimento e o registo de pessoas e a protecção de grupos vulneráveis.
A Finlândia, que partilha uma fronteira de 1.340 quilómetros com a Rússia, assinou um acordo semelhante com a Suécia em 2024.