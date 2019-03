Al Qaeda: Estados Unidos oferecem 1 milhão pelo filho de bin Laden

RTP01 Mar, 2019, 11:08 | Mundo

Hamza bin Laden está a “emergir como líder nas fileiras da Al Qaeda” e ameaça com “ataques contra os Estados Unidos e aliados”, refere o Departamento de Estado norte-americano em comunicado na página oficial de Internet e nas redes sociais.





WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ — Rewards for Justice (@Rewards4Justice) 28 de fevereiro de 2019

, foi integrado há dois anos na lista negra de acusados de terrorismo pelos Estados Unidos.Como resultado desta designação, todos os bens registados nos Estados Unidos são congelados e os cidadãos norte-americanos ficam proibidos de fazer qualquer transação comercial.Foram encontradas, no complexo de Abotabad, cartas de Osama bin Laden com a indicação que Hamza, o filho favorito e aos cuidados do pai, estaria a ser preparado para suceder-lhe como líder da Al Qaeda."Acreditamos que provavelmente esteja na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão e que vá para o Irão, mas pode estar em qualquer lugar do sul da Ásia", disse o subsecretário de Segurança Diplomática, Michael Evanoff, citado pelo The Guardian.O jornal britânico acrescenta que Hamza casou com a filha do egípcio Mohammed Atta, envolvido no sequestro de um dos aviões comerciais que embateram nas torres do World Trade Center, em Nova Iorque, a 11 de setembro de 2001. Quase três mil pessoas morreram nestes ataques.Algumas fontes referem o Irão, onde se terá realizado o casamento, enquanto outros relatos sugerem que ele viveu no Paquistão, no Afeganistão ou na Síria.De acordo com o Departamento de Estado, nos últimos anos,, como vingança pelo assassinato do pai”.As forças especiais norte-americanas mataram Osama Bin Laden em 2011, quando este se encontrava numa casa em Abbottabad, no Paquistão.