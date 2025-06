"Alarmante". ONU preocupada com aumento de expulsões de famílias afegãs no Irão

Pressão dupla

Segundo a ONU, 85 por cento da população afegã vive com menos de um dólar por dia. Aos níveis de pobreza acresce ainda a aprovação sistemática de novas leis que tornam o regime talibã num dos mais repressivos do mundo, em particular para as mulheres.







c/ agências

No último mês, registou-se oDa mesma forma, o número de "famílias indocumentadas expulsas" triplicou no último ano entre maio de 2024 e maio de 2025 (4.402 em comparação com 15.675 este ano), acrescentou a organização da ONU em comunicado., alertou a OIM, que fala de umaDesde o início de 2025, mais de 450 mil afegãos foram obrigados a regressar após terem estado no Irão. Só no passado dia 29 de maio, a agência da ONU para as migrações registou o regresso forçado de 955 famílias ao Afeganistão."Este aumento ocorre após os recentes anúncios por parte das autoridades iranianas sobre os planos para intensificar a expulsão de cidadãos afegãos", observou a OIM.Nas várias décadas de conflitos no Afeganistão e, mais recentemente, desde o regresso dos talibãs ao poder, em agosto de 2021, o Irão tem sido um refúgio para os afegãos em fuga. No entanto, estes refugiados têm sidoAs medidas adotadas pelo regime iraniano intensificam a crise em curso com aO Paquistão, outro país que faz fronteira com o Afeganistão, tem sido um dos principais destinos de refugiados afegãos.Em abril, Islamabad revogou os vistos de residência de 800 mil e outros 1,3 milhões de refugiados afegãos, registados no ACNUR, têm autorização de residência no Paquistão apenas até 30 de junho.Nos últimos dois meses,"Em conjunto, estas pressões [do Irão e do Paquistão] estão a sobrecarregar os frágeis sistemas de receção e reintegração no Afeganistão", alertou a OIM esta terça-feira.Mergulhado há várias décadas em tensões e conflitos, o Afeganistão viu nos últimos anos o regresso da liderança talibã, um regime isolado política e diplomaticamente do resto do mundo.