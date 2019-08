Alegada vítima de Jeffrey Epstein volta a acusar príncipe Andrew de Inglaterra

Apesar da morte do suspeito, num muito provável suicídio na prisão, o caso vai continuar a ser investigado pelas autoridades.



O FBI apreendeu dois computadores que pertenciam a Epstein e pretende agora descobrir se alguns amigos do empresário sabiam do esquema de tráfico sexual de menores.



Eram vários os contactos que Epstein mantinha com personalidades influentes, entre elas Bill Clinton, Donald Trump ou o príncipe Andrew de Inglaterra.



Uma das vítimas, aliás, voltou a acusar o príncipe britânico de a ter forçado a manter relações sexuais, apesar dos desmentidos desse elemento da casa real inglesa.