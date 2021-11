Alegado sequestrador da menina de quatro anos transferido para prisão de alta segurança

O Departamento de Justiça da Austrália Ocidental nesta sexta-feira confirmou transferência do suspeito.





O alegado raptor de Cleo Smith, Terence Darrell Kelly, foi escoltado num avião no aeroporto de Carnarvon e transferido para uma prisão de alta segurança, a 1000 quilómetros, perto de Perth, na Austrália Ocidental.





Richard Wainwrght - EPA



A escolta foi feita por oficiais de operações especiais.





Na audiência, ainda em Carnarvon, o magistrado deliberou a acusação de vários crimes relacionados com o desaparecimento da menina. Kelly foi acusado de rapto de menor de 16 anos.







Fica detido sob custódia das autoridades. Está previsto novo julgamento no próximo mês.





O comissário de polícia, Chris Dawson, declarou que Kelly estaria sujeito a medidas extras de segurança "por razões óbvias". O suspeito foi hospitalizado duas vezes após se auto-infligir enquanto estava sob custódia nas instalações da polícia em Carnarvon.





A policia australiana afirma acreditar que o homem agiu sozinho e "espontaneamente".





O alegado sequestrador ainda não entrou com nenhuma ação judicial contra quem o acusa, e aparentemente não tem nenhuma ligação com a família de Cleo.

Cleo

A menina de quatro anos estava a acampar com a família, no parque de Blowholes, quando desapareceu da tenda onde dormia.





Foram 18 dias de buscas e investigação policial, até que a encontraram a 75 quilómetros do local onde estava acampada.





Cleo estava sozinha num quarto, fisicamente bem e a brincar com brinquedos, de acordo com as autoridades.





Os indícios recolhidos pela polícia levaram a Kelly, que foi detido numa rua próxima.



A polícia ainda não confirmou se Cleo esteve sempre nessa casa de onde foi resgatada.

Richard Wainwrght - EPA





Os dados da investigação permanecem em segredo.







Para já sabe-se que a polícia cruzou centenas de depoimentos, imagens das câmaras de vigilância.





O comissário Dawson, em declarações aos repórteres, revelou que houve informações "realmente importantes" sobre um carro que ajudaram a direcionar a polícia para a casa na quarta-feira", de acordo com a BBC.



O detetive Wilde sublinhou que a polícia teve a capacidade de "reconstruir os movimentos de quem deveria estar lá e quem não deveria estar", juntando todas as informações que recebeu e "colocando as pessoas em determinados locais em determinados momentos".



Acrescentou que o quebra-cabeças ficou "mais claro" na tarde de terça-feira. Foi quando prenderam o suspeito.