Alegados terroristas matam e saqueiam no distrito de Nangade

De acordo com as fontes, o ataca naquela localidade, a cerca de 400 quilómetros da cidade de Pemba, capital daquela província do norte de Moçambique, aconteceu cerca das 23:00 locais (22:00 em Lisboa) de terça-feira, após o grupo entrar na zona a disparar.

"Entraram sim, nas periferias da vila, e mataram uma mulher que foi encontrada a escassos metros do posto policial", relatou uma fonte local, a partir de Nangade.

Além de matar a mulher, os supostos rebeldes saquearam também uma barraca de produtos alimentares, acrescentou a fonte, sem adiantar mais informação sobre outras vítimas do ataque, mas confirmando que se registou troca de tiros entre os supostos terroristas e militares.

"Houve muitos tiros, até porque alguns dormiram no mato", disse outra fonte, a partir de Nangade, relatando a fuga de populares.

O ataque aconteceu perto da posição dos militares das Forças de Defesa e Segurança moçambicana, bem como do Ruanda e da Tanzânia, que apoiam o combate aos grupos terroristas que desde 2017 realizam ataques na província de Cabo Delgado, rica em gás.

No final de julho, ataques de grupos terroristas no sul da província de Cabo Delgado já tinham provocado mais de 57 mil deslocados no distrito de Chiúre, segundo dados oficiais anteriores.

A província de Cabo Delgado regista um recrudescimento de ataques de grupos rebeldes desde julho, tendo sido alvos os distritos de Chiúre, Muidumbe, Quissanga, Ancuabe, Meluco e mais recentemente Mocímboa da Praia, com registo de vários mortos.

Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques, no norte de Moçambique, a maioria reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo um estudo divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos de África (ACSS), uma instituição académica do Departamento de Defesa do Governo norte-americano.