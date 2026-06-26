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Alemanha atinge nova temperatura recorde do mês de junho
Segundo os dados provisórios do serviço meteorológico para a agência France Presse, a temperatura recorde na Alemanha para o mês de junho foi atingida esta sexta-feira em Saarbrücken, com uma máxima de 40,9ºC.
O anterior recorde para junho era de 39,6°C, registado a 30 de junho de 2019 em Bernburg, no leste do país.
Outras cidades alemãs registaram temperaturas acima dos 40°C esta sexta-feira, um fenómeno sem precedentes para junho no país.
Entre estas cidades, todas localizadas no oeste da Alemanha, os termómetros atingiram os 40,7°C em Bad Kreuznach e os 40,1°C em Trier.
No total, pelo menos 147 estações meteorológicas em toda a Alemanha registaram temperaturas recorde para junho, de acordo com dados preliminares, acrescentou o porta-voz.
Continua por bater o recorde histórico de temperatura mais elevada na Alemanha, de 41,2°C, registado a 25 de julho de 2019 em Duisburg-Baerl e Tönisvorst.
Na Alemanha, um dos países afetados pela onda de calor que afeta a Europa por estes dias, as temperaturas extremas já obrigaram ao cancelamento e adiamento de vários eventos.