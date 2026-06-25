Suíça bate o recorde de temperatura em junho atingindo os 38°C

La température de 37 °C a été dépassée pour la première fois en Suisse durant un mois de juin, battant un record de 1947. 38 °C ont même été relevés à la station de Bâle ce jeudi 25 juin #MeteoSuisse pic.twitter.com/E74pVLrYia — MétéoSuisse (@meteosuisse) June 25, 2026

Na sua última atualização, a MeteoSwiss colocou metade do país em alerta de nível 4 (numa escala de 5, o que significa "alto perigo") devido às altas temperaturas, principalmente no norte e oeste do país.

De acordo com a agência AFP, pelo menos 101 milhões de pessoas na Europa, incluindo mais de 50 milhões em França e 18 milhões na Alemanha, enfrentarão temperaturas acima dos 35°C esta quinta-feira.





c/agências