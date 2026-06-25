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Suíça bate o recorde de temperatura em junho atingindo os 38°C
Pela primeira vez em quase 80 anos, as temperaturas ultrapassaram os 37°C na Suíça. Os termómetros chegaram aos 38°C em Basileia, no norte do país.
De acordo com o Gabinete Federal de Meteorologia e Climatologia (MeteoSwiss), a temperatura de 37°C foi ultrapassada pela primeira vez no país durante o mês de junho.
O anterior recorde para este mês foi estabelecido em 1947, com 36,9°C registados na mesma cidade de Basileia, perto das fronteiras com a Alemanha e a França.
A Suíça, tal como o resto da Europa, está a ser alvo de uma onda de calor que dura há vários dias. De acordo com a MeteoSwiss, a previsão é que as temperaturas comecem a baixar na próxima segunda-feira a norte dos Alpes e na terça-feira no sul.
"O fim da onda de calor é altamente provável. No entanto, antes de chegarmos a esse ponto, um último obstáculo tem de ser ultrapassado este fim de semana", alerta a agência. Na sua última atualização, a MeteoSwiss colocou metade do país em alerta de nível 4 (numa escala de 5, o que significa "alto perigo") devido às altas temperaturas, principalmente no norte e oeste do país.
Para além da Suíça, também a França, Reino Unido, Alemanha e Espanha têm registado temperaturas recorde nos últimos dias. Paris registou 40,9°C na quarta-feira, sendo o dia mais quente alguma vez registado.
O Reino Unido voltou a bater o seu recorde de calor para junho na quinta-feira, com 36,4°C registados em Yeovilton, no sudoeste do país.
Em Espanha, as estimativas apontam para mais de duas centenas de mortes relacionadas com a onda de calor.
O anterior recorde para este mês foi estabelecido em 1947, com 36,9°C registados na mesma cidade de Basileia, perto das fronteiras com a Alemanha e a França.
La température de 37 °C a été dépassée pour la première fois en Suisse durant un mois de juin, battant un record de 1947. 38 °C ont même été relevés à la station de Bâle ce jeudi 25 juin #MeteoSuisse pic.twitter.com/E74pVLrYia— MétéoSuisse (@meteosuisse) June 25, 2026
A Suíça, tal como o resto da Europa, está a ser alvo de uma onda de calor que dura há vários dias. De acordo com a MeteoSwiss, a previsão é que as temperaturas comecem a baixar na próxima segunda-feira a norte dos Alpes e na terça-feira no sul.
"O fim da onda de calor é altamente provável. No entanto, antes de chegarmos a esse ponto, um último obstáculo tem de ser ultrapassado este fim de semana", alerta a agência. Na sua última atualização, a MeteoSwiss colocou metade do país em alerta de nível 4 (numa escala de 5, o que significa "alto perigo") devido às altas temperaturas, principalmente no norte e oeste do país.
Para além da Suíça, também a França, Reino Unido, Alemanha e Espanha têm registado temperaturas recorde nos últimos dias. Paris registou 40,9°C na quarta-feira, sendo o dia mais quente alguma vez registado.
O Reino Unido voltou a bater o seu recorde de calor para junho na quinta-feira, com 36,4°C registados em Yeovilton, no sudoeste do país.
Em Espanha, as estimativas apontam para mais de duas centenas de mortes relacionadas com a onda de calor.
De acordo com a agência AFP, pelo menos 101 milhões de pessoas na Europa, incluindo mais de 50 milhões em França e 18 milhões na Alemanha, enfrentarão temperaturas acima dos 35°C esta quinta-feira.
c/agências
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