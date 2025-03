Foto: Hannibal Hanschke - EPA

Após vários dias de indefinição, o vencedor das eleições, Friedrich Merz, da CDU, conseguiu um entendimento com social-democratas do SPD e os Verdes, ao propor incluir os gastos com a defesa civil e os serviços secretos.



Segundo alguma imprensa alemã, o entendimento prevê também o aumento de 50 mil milhões para 100 mil milhões de euros das dotações de projetos de infraestruturas do fundo do clima.