Alemanha concede ajuda adicional de 300 milhões de euros à Síria

"A Alemanha vai conceder às Nações Unidas e a várias organizações uma ajuda suplementar de 300 milhões de euros para o processo de paz, para o povo sírio e para a região", declarou Annalena Baerbock, antes do início de uma reunião dos chefes de diplomacia do bloco europeu.

A União Europeia realiza hoje em Bruxelas a conferência de doadores para a Síria, com o objetivo de reunir apoios para assegurar uma transição pacífica após a destituição do Presidente Bashar Al-Assad, no passado mês de dezembro.

Os ministros e representantes dos parceiros ocidentais, bem como os vizinhos regionais da Síria, países árabes e agências da ONU vão participar na reunião que vai ser presidida pela chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas.

A Síria participa na conferência pela primeira vez e vai ser representada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Asaad Hassan al-Shibani, do Governo provisório de Damasco.

A reunião ocorre no momento em que os atuais dirigentes sírios estão a tentar consolidar o controlo do território que foi dividido "de facto" durante os quase 14 anos de guerra civil.

Em 2017, as Nações Unidas estimaram que a reconstrução da Síria custaria pelo menos 250 mil milhões de dólares, enquanto os especialistas dizem que o número pode atingir pelo menos 400 mil milhões de dólares.