Alemanha. Democracia cristã derrotada em duas eleições regionais num só dia

As eleições para os governos dos Länder de Baden-Württemberg e de Rheinland-Pfalz saldaram-se em vitórias respectivamente para os verdes e para os social-democratas, à custa do principal partido do Governo federal. A extrema-direita sofreu também um recuo sensível em ambas as eleições.