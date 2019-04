Alemanha. Deutsche Bank envolvido em lavagem de dinheiro russo

RTP17 Abr, 2019, 19:11 / atualizado em 17 Abr, 2019, 19:13 | Mundo

Global Laundromat, revelada em Março de 2017 pelo O banco alemão está a ser alvo de investigação, sob a suspeita de envolvimento numa operação de lavagem de dinheiro, apelidada de, revelada em Março de 2017 pelo Guardian





Quando o Projeto de Relatório do Crime Organizado e da Corrupção (OCCRP) foi publicado pelo Guardian, em 2017, o banco negou qualquer envolvimento com o esquema financeiro.





O exclusivo do jornal britânico revelou que entre 2010 e 2014, oligarcas, banqueiros e criminosos russos ligados ao Kremlin e ao FSB – agência de serviços de informação sucessora do KGB – estiveram envolvidos nesta operação de lavagem de dinheiro.







A investigação demonstrou que cerca de 20 mil milhões de dólares foram retirados à Rússia e os investigadores estimam que este valor poderia ter atingido os 80 mil milhões de dólares.







Esta operação envolveu maioritariamente transações fictícias de dinheiro entre as empresas, como o caso da Shell, no Reino Unido. As empresas “emprestavam” dinheiro umas às outras, enquanto empresas fictícias russas e inglesas chefiadas por moldavos garantiam estes “empréstimos”.







As transações permitiram assim que mil milhões de dólares fossem transferidos para bancos na Moldávia e na Letónia, e passassem pelo sistema financeiro de 96 países. O Deutsche Bank envolveu-se neste esquema através da canalização de transferências ilegais da Rússia para os Estados Unidos, a União Europeia e a Ásia.





Investigação interna do Deutsche Bank

Face ao envolvimento nesta grande polémica, o banco pediu a dois investigadores internos do crime financeiro – Philippe Vollot e Hinrich Völcker – que abrissem uma investigação sobre o caso. O relatório de nove páginas “estritamente confidencial”, que resultou desta investigação, foi apresentado no ano passado ao Conselho Geral de Supervisão e Auditoria do Deutsche Bank.







Os investigadores identificaram inúmeras “entidades de alto risco” – 1.244 nos EUA; 329 no Reino Unido; e 950 na Alemanha – responsáveis por 700 000 transações ilegais. Como parte desta investigação, o Deutsche Bank enviou, à Agência Nacional do Crime, em Londres, 149 relatórios de “atividades suspeitas”, que envolveram 30 clientes do banco.







Historial de lavagem de dinheiro

Nos últimos anos, o banco enfrentou várias ações legais de entidades reguladoras internacionais. Entre 2011 e 2018, pagou 14,5 mil milhões de dólares em multas, pelo envolvimento em esquemas financeiros ilegais, maioritariamente com a Rússia.







O banco esteve também envolvido no maior escândalo de lavagem de dinheiro da Europa, em que o Danske Bank da Dinamarca lavou 200 mil milhões de euros russos na sua filial na Estónia.





Transações financeiras a Donald Trump

O banco alemão está ainda a ser alvo de investigação em Washington devido às suas transações financeiras com Donald Trump.







O jornal americano New York Times divulgou em Março de 2019 um relatório detalhado com o historial do presidente Donald Trump no Deutsche Bank, que revela que o banco alemão emprestou ao magnate um total de 2 mil milhões de dólares no período de 20 anos.





O NYT entrevistou mais de 20 antigos executivos e diretores do Deutsche Bank para o relatório, que explica como é que o presidente norte-americano conseguiu o financiamento do banco alemão, apesar de ser considerado um cliente de risco devido aos seus negócios falidos.





O banco admite que há um grande risco de as entidades reguladoras do Reino Unido e dos Estados Unidos avançarem com “medidas disciplinares significativas”. O banco refere ainda que este escândalo pode atingir a sua reputação e levar à perda de clientes e de investidores.O relatório revelou ainda que oparou de fazer negócios com os dois bancos envolvidos na operação – Moldindonbank, da Moldávia, e Trasta Komercbanka, da Letônia – e reduziu as suas atividades comerciais na Rússia e na Ucrânia.Meses depois de a polícia alemã ter investigado os escritórios do banco, sob a suspeita de envolvimento em operações de lavagem de dinheiro, resultado da publicação dos, oestá de novo sob investigação.disse que não pode comentar as “potenciais investigações em curso”, admitindo apenas que, nos últimos anos, o banco aumentou consideravelmente o número de funcionários envolvidos em crimes financeiros.