Alemanha e Comissão Europeia querem mostrar à Bélgica que vale a pena ajudar a Ucrânia

O chanceler alemão, Friedrich Merz, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, e o primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, sentam-se esta sexta-feira à mesa de um jantar com caráter de urgência. O objetivo é tentar salvar o plano europeu para financiar a Ucrânia nos próximos dois anos.As necessidades estão calculadas em 90 mil milhões de euros, que podem ser obtidos através de um empréstimo ou utilizando os bens russos congelados na Europa. Mas há forte oposição por parte do Governo belga.