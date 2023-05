Alemanha e G7 impulsionam investigação sobre covid-19 persistente

No documento de encerramento da reunião em Nagasaki, no Japão, os ministros da Saúde sublinham a necessidade de compreender melhor a forma persistente da doença, assim como as suas consequências.

"Trabalharemos a toda a velocidade para desenvolver novas terapias e melhorar a assistência", declarou o ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, acrescentando que, "quantos mais países cooperarem maior será o êxito, uma vez que as consequências da pandemia ainda não se superaram".

Os ministros do G7 tencionam, entre outros objetivos, lançar uma iniciativa de investigação, a pedido da Alemanha, projeto que ganhará forma no próximo ano sob a presidência italiana do grupo.

"A iniciativa do G7 dá esperança a milhões de pacientes em todo o mundo", afirmou Lauterbach.