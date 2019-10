Alemanha. Esquerda ganha eleições regionais na Turíngia e extrema-direita sobe

O partido liderado pelo atual primeiro-ministro estadual, Bodo Ramelow, obteve 30% dos votos e a Alternativa para a Alemanha alcançou 23%, um ponto à frente da CDU, partido liderado pela chanceler Angela Merkel, segundo as projeções da ZDF.

Estes resultados apontam para um novo revés do partido de Merkel, que cai da primeira posição que teve em 2014 para a terceira.

Pelo contrário, a extrema-direita cresceu em relação às anteriores regionais.

A Esquerda também reforçou a sua posição, depois de há cinco anos ter conseguido liderar pela primeira vez um governo regional em coligação com o Partido Social Democrata (SPD) e os Verdes.

No entanto, tudo indica que agora será mais difícil formar governo, uma vez que o SPD caiu para 8% (menos quatro pontos do que em 2014) e os Verdes ficaram em 5,5%, de acordo com as mesmas projeções.

As eleições regionais da Turíngia encerram o ano eleitoral na Alemanha, com os partidos da coligação liderada por Merkel (CDU e SPD) a registarem perdas significativas e a extrema-direita a avançar.