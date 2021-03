Alemanha, França, Itália e Espanha suspendem vacina da AstraZeneca

Um porta-voz do Ministério alemão da Saúde confirmou esta segunda-feira que a Alemanha vai suspender temporariamente a administração de vacinas da AstraZeneca no país.O porta-voz, citado pela agência Associated Press, refere que a suspensão acontece após recomendação por parte do Instituto Paul Ehrlich. Trata-se de uma suspensão temporária, tomada por "precaução", enquanto decorre a investigação de casos de perigosas coagulações sanguíneas após a vacinação.

"Após novos relatos de trombose em veias cerebrais, ligados à vacinação na Alemanha e na Europa, o Instituto Paul Ehrlich considera que são necessárias mais investigações", acrescenta o Ministério alemão da Saúde no Twitter.





Pouco depois do anúncio do Governo alemão, seguiram-se anúncios semelhantes por parte de França e Itália.







A decisão por parte do executivo italiano foi tomada depois de a Agência Italiana de Medicamentos (AIFA) ter recomendado a suspensão do uso de doses de um lote específico dessa vacina, na semana passada, após a morte de um militar e de um polícia na Sicília, em casos que a justiça está a investigar.



No domingo, as autoridades de Biella, no Piedmonte, disseram estar a investigar a morte de uma professora de música, de 57 anos, que também foi vacinada com uma dose da AstraZeneca, e esta segunda-feira as autoridades italianas da região de Piedmonte apreenderam 393.600 doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19.



Depois dos primeiros relatos de casos, a AIFA explicou, num comunicado, que por causa de informações sobre problemas de saúde detetados em outros países europeus, decidira bloquear a inoculação das doses do lote ABV2856.



Agora, a mesma agência confirmou que as autoridades italianas de saúde vão estender as medidas de suspensão a todos os lotes da vacina da AstraZeneca, até que sejam clarificados os potenciais riscos deste fármaco.





O anúncio da suspensão da vacina em França foi feito pelo presidente Emmanuel Macron, que justificou que a decisão foi tomada "por precaução".







"Muitos parceiros europeus decidiram suspender a utilização da vacina da AstraZeneca. Há alguns minutos foi a vez das autoridades alemãs. A Autoridade Europeia do Medicamento vai pronunciar-se amanhã [terça-feira] sobre a vacina e, até lá, o ministro da Saúde e as autoridades sanitárias decidiram suspender a vacinação com AstraZeneca por precaução", afirmou o Presidente em conferência de imprensa após a cimeira franco-espanhola em Montauban, no sul de França.



Emmanuel Macron disse ainda desejar que caso a vacina volte a receber luz verde pelas autoridades europeias, a vacinação com este fármaco seja retomada rapidamente.







Espanha passou também a ser o mais recente país a suspender a utilização da vacina da AstraZeneca. A decisão foi comunicada esta tarde pela ministra da Saúde, Carolina Darias, numa reunião com as comunidades autónomas convocada com caráter de urgência, segundo a imprensa espanhola.







França, Itália, Alemanha e Espanha juntam-se a mais de uma dezena de países que suspenderam o uso da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 por precaução após relatos de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas.



O grupo farmacêutico anglo-sueco garantiu não haver "qualquer prova da existência de um risco aumentado" de se verificarem coágulos sanguíneos causados pela sua vacina e a Organização Mundial da Saúde (OMS) sublinhou que "não há razão para não usar essa vacina", mas vários países decidiram "jogar pelo seguro".



A Agência Europeia do Medicamento (EMA) afirmou na quinta-feira que não existem provas de um aumento de risco de coagulação sanguínea em pessoas vacinadas com este fármaco contra a covid-19.



Em Portugal, a Direção-Geral de Saúde e o Infarmed afirmaram no domingo que a vacina da AstraZeneca pode continuar a ser administrada e frisaram que não há evidência de ligação com os casos tromboembólicos registados noutros países.