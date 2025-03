Alemanha menosprezou ameaça russa

Foto: Lisi Niesner - Reuters

Segundo Friedrich Merz, a situação ficou clara nos últimos anos, com ataques a infraestruturas, a destruição de linhas de abastecimento e assassinatos em solo alemão.



Além disso, frisou o chanceler, juntaram-se campanhas de desinformação levadas a cabo por partidos e forças de extrema-direita.



Num discurso aos deputados da câmara baixa do parlamento alemão, Merz explicou que face a estas ameaças, o plano de rearmamento da Europa é essencial.



Plano que vai contar com o apoio de mais de dois terços dos deputados do Bundestag.