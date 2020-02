Alemanha. Ministro social-cristão adverte contra terrorismo neonazi

O ministro federal do Interior, Horst Seehofer, apresentou em reunião da comissão parlamentar do Interior um requisitório sistemático contra o perigo terrorista de extrema-direita. E alertou contra o erro de amalgamar a extrema-direita com a extrema-esquerda, como se se tratasse de fenómenos comparáveis ou equivalentes.