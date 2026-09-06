Alemanha prepara planos para reforçar defesa contra "ataques híbridos" da Rússia

"Os ataques híbridos da Rússia, que incluem drones carregados de explosivos dirigidos a aeroportos, agentes que operam nas nossas cidades, ciberataques às nossas redes e sabotagem contra as nossas infraestruturas, são uma realidade quotidiana", afirmou o ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, citado pelo jornal "Bild am Sonntag".

Dobrindt salientou que, embora se considere que estes ataques irão aumentar, o país será capaz de se defender. Para tal, o seu ministério preparou planos específicos para melhorar a proteção contra drones e ciberataques, tal como relatado pelo referido meio de comunicação.

Desta forma, o espaço aéreo sobre os principais centros de transporte, aeroportos, estações ferroviárias e o bairro governamental de Berlim estaria totalmente protegido contra drones através de "novas unidades de intervenção rápida", segundo noticiou a agência de notícias alemã DPA.

Segundo o Ministério do Interior, as empresas que gerem infraestruturas críticas, como as de abastecimento de água, eletricidade e os contratantes do setor da defesa, também terão autorização legal para se defenderem ativamente contra os drones.

Nesse sentido, será criado um escudo de proteção nacional, denominado "Cyberdome", que consistirá numa densa rede de sensores digitais concebidos para detetar e intercetar tentativas de ciberataques, face às centenas de ataques informáticos contra empresas alemãs verificado nos últimos meses.