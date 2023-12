Alemanha. Três pessoas detidas por suspeita de planear atentado na Catedral de Colónia

As detenções aconteceram na sequência de uma outra detenção com a mesma acusação, pouco antes do Natal, também na Alemanha. Os suspeitos fazem parte de "grupos de islâmicos", disse o ministro regional do Interior, Herbert Reul, em conferência de imprensa.





De acordo com o governante, os suspeitos fazem parte de "grupos de pessoas islâmicas" que "no momento estão mais ativos do que o habitual". Frank Wissbaum, oficial da polícia de Colónia, falou de "rede de pessoas da Ásia Central".

Segundo as autoridades, em causa estava um carro que deveria ser usado no alegado ataque. O estacionamento subterrâneo da catedral foi inspecionado com recurso a cães detetores de explosivos, mas nada de suspeito foi encontrado. A polícia decidiu, ainda assim, intensificar as medidas de segurança em torno do edifício.

Primeira detenção antes do Natal