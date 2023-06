Alemanha vai fornecer mais 45 tanques de defesa aérea à Ucrânia

A Alemanha vai fornecer à Ucrânia mais 45 tanques de defesa aérea até ao final deste ano. O plano foi anunciado pelo chefe do Centro de Situação do Ministério da Defesa alemão para a Ucrânia, o brigadeiro-general Christian Freuding, na edição de hoje do jornal Die Welt.