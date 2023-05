Alerta da OMS. Défice de vacinas contra a cólera deixa mil milhões em risco

Mais 10 milhões de unidades de vacinas foram usadas para responder a surtos entre 2021 e 2022. Uma procura maior que a soma de toda a década anterior.



A situação levou a OMS a reduzir de duas para uma, as doses de prevenção,mas mesmo assim as reservas esgotaram-se em dezembro.



A agência da das Nações Unidas garante que "é uma emergência" e defende maior imunização para conter a doença.



A Aliança Global de Vacinação diz que só possível a entrega de doses para a vacinação preventiva em larga escala em 2026 se os países atuarem com urgência.