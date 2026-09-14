Alerta da ONU. Ajuda humanitária de emergência pode esgotar-se dentro de 15 dias

"Simplesmente não podemos virar as costas para a população do Sudão quando mais precisa de nós, num momento de conflitos intensos, aumento de deslocamentos e impacto das fortes chuvas", disse Amy Pope, diretora-geral da OIM, em comunicado, acrescentando que "todo o sistema humanitário pode colapsar em poucas semanas" se não se agir agora.

"Sem novos recursos, não conseguiremos ajuda onde mais é necessária", alerta.

Segundo a agência da ONU, "sem o apoio imediato dos doadores, espera-se que os itens atuais de abrigo, saneamento e assistência emergencial para residências estejam esgotados até o final de setembro".

A OIM refere que necessita de 15 milhões de dólares (13 milhões de euros) para manter o abastecimento durante este ano e prestar assistência a 305.000 pessoas.

Segundo as contas da OIM, 27 milhões de dólares (23,41 milhões de euros) "restaurariam a assistência aos níveis aproximados de 2025 e alcançariam 570.000 pessoas" e 42 milhões de dólares (36,41 milhões de euros), permitiriam fornecer suporte imediato até um milhão de pessoas.

De acordo com a OIM, até o momento, 8,6 milhões de pessoas permanecem deslocadas internamente e 4,9 milhões de retornados foram registados.

"Quase 70% dos deslocados internos vivem com famílias anfitriãs ou em lugares informais. A violência contínua, as enchentes e as fortes chuvas continuam a danificar abrigos, forçando as pessoas a se deslocarem", alerta a OIM.

A guerra no Sudão eclodiu em abril de 2023 entre o Exército e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) e, desde então, dezenas de milhares de pessoas morreram e cerca de 14 milhões foram obrigadas a abandonar as suas casas, o que transformou o país no cenário da maior crise de deslocados do mundo, segundo as Nações Unidas.